Третий по величине город Вьетнама изолировали из-за нового типа COVID-19
Министерство транспорта Вьетнама объявило о приостановке авиарейсов в город Дананг и из него в связи с сообщениями о появлении нового, более заразного типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Министерство транспорта объявило, что все внутренние пассажирские рейсы в город Дананг и из него будут приостановлены на 15 дней начиная с 28 июля», — цитирует РБК сообщение министерства.
В заявлении отмечается, что все автобусные и железнодорожные перевозки в Дананг и из него также приостанавливаются со вторника. Транспортное сообщение внутри города тоже будет приостановлено. Исключения составят перевозки больных и тех граждан, кому необходимо добираться до работы. Запрет не будет распространяться и на перевозки продовольственных и непродовольственных товаров.
Ранее правительство Вьетнама сообщило, что в Дананге (население примерно 1,1 млн человек) и ближайших провинциях произошла вспышка COVID-19, вызванная более агрессивным типом вируса. В Минздраве страны считают, что вирус проник в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, из-за въезда в страну нелегальных мигрантов, либо из-за мутации вируса в одной из больниц города, где лечат зараженных коронавирусом. Власти начали эвакуацию 80 тысяч туристов. С начала пандемии коронавируса во Вьетнаме заболели 420 человек, выздоровели 365 человек. Смертей от COVID-19 в стране пока не было.