Министерство транспорта Вьетнама объявило о приостановке авиарейсов в город Дананг и из него в связи с сообщениями о появлении нового, более заразного типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Министерство транспорта объявило, что все внутренние пассажирские рейсы в город Дананг и из него будут приостановлены на 15 дней начиная с 28 июля», — цитирует РБК сообщение министерства.