Минобороны о ситуации на фронте

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 38 раз, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Кедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были обстреляны и с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мярзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.