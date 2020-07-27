В Боливии объявили национальное бедствие
В Боливии временное правительство объявило в стране режим национального бедствия для получения кредита на борьбу с последствиями пандемии коронавируса COVID-19, сообщает ТАСС.
"Объявляется режим национального бедствия на территории всего Многонационального Государства Боливия для решения неотложных вопросов экономического характера, вызванных негативными последствиями коронавируса", – говорится в указе правительства.
В нем также отмечается, что министерство экономики "обратится в Центробанк Боливии для получения кредита в пользу государственной казны с целью внедрения экономических мер, направленных на борьбу с последствиями" пандемии.