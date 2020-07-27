Греческий священник: «Если бы не турки, Айя-София давно была бы разрушена»

Без турок, охранявших Айя-Софию, она уже давно пришла бы в упадок, заявил греческий священник Евангелос Папаниколау после службы в церкви Аналипсеос в городе Рафина неподалеку от Афин, обращаясь к прихожанам с речью.

«Кто бы мог сберечь такое большое здание, как Айя-София? Турки же сделали это», - приводит Anadolu слова греческого священнослужителя.

По его словам, «в период правления турок» была обеспечена свобода вероисповедания для представителей всех религий. «Вот почему люди говорили: «Я предпочитаю видеть турецкий тюрбан вместо латинского серпуша (головной убор)». Что касается меня, то я бы тоже предпочел турок»,- сказал Папаниколау.

Священник отметил, что в бытность Айя-Софии музеем многие туристы входили туда «в неподобающей одежде». «Впредь они будут входить в Айя-Софию в длинных платьях, платках и без обуви. Это ли не пример почтительного отношения? Возможно, нам следует воспринимать происходящее не как проклятие, а как исправление», - заключил он.

10 июля Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софии. Первый за 86 лет намаз в мечети состоялся 24 июля.