По инициативе Межбанка: в Баку бороться с короной едут опытные турецкие врачи

Один из ведущих банков региона, Международный банк Азербайджана, оказывает свою поддержку по привлечению группы международных медицинских специалистов для борьбы с пандемией COVID-19. При финансовой поддержке банка и организации Государственного агентства обязательного медицинского страхования из Турции были привлечены специалисты больниц и медицинских центров Acibadem с целью борьбы с пандемией коронавируса в нашей стране, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Межбанка.

Приглашенные из Турции врачи являются специалистами в сфере лечения вируса COVID-19. Также их участие станет поддержкой для самоотверженного труда местных медицинских работников, ведущих продолжительную борьбу с коронавирусом. Это предоставит возможность обмена опытом и применения самых проверенных методик лечения.

Международный банк Азербайджана изначально стал поддерживать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности. Ранее банк перечислил 2 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. В то же время корпоративным и индивидуальным клиентам банка были предоставлены инновационные решения, устраняющие необходимость посещать филиалы банка. Также для предпринимателей были предоставлены льготные условия на определенные продукты.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.