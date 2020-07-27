Минтруда об усыновлении детей в Азербайджане
В первом полугодии текущего года в Азербайджане были усыновлены шесть детей, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.
Согласно информации, усыновлены две девочки и четыре мальчика.
В январе-июне посредством подсистемы Минтруда для усыновления обратились 29 человек.
За прошедший период был проведен мониторинг в связи с 1 410 усыновленных детей, в том числе в 1 331 случае дистанционный мониторинг (по телефону и видеосвязи), изучена обстановка в семьях, уровень развития детей.