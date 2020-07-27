Как сообщили haqqin.az в пресс-центре Государственной пограничной службы, 21 июля около 02:43 на служебной территории погранотряда «Ленкорань» на участке заставы близ села Сим Астаринского района пограничный наряд засек двоих неизвестных, которые шли из Ирана в сторону Азербайджана.

В рамках проведенных Государственной пограничной службой мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств предотвращен незаконный ввоз на территорию страны 24 килограммов 635 граммов наркотических веществ и 1050 единиц психотропных веществ.

Нарушители границы были задержаны при попытке бегства с двумя сумками в руках. Установлено, что задержанные – жители Астаринского района Гулиев Тебриз Азизага оглу (1993 г.р.) и Набатзаде Шахин Ибрат оглу (1995 г.р.). При осмотре сумок было обнаружено и изъято 19 кг 625 наркотических средств и 1050 таблеток (2 кг метамфетамина, 12 кг 625 г героина, 5 кг опиума, 1050 таблеток прегабалина).

22 июля около 01:10 на территории службы погранотряда «Горадиз» вблизи пограничной заставы, расположенной в поселке Бахрамтепе Имишлинского района, один человек вел себя подозрительно, чем привлек внимание пограннаряда. Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия, взяв сверток. Однако он был задержан пограничниками. Было установлено, что задержанный – житель села Агабейли Агджабединского района Мамедов Эльвин Видади оглу (1982 г.р.). В свертке было обнаружено 5 кг 10 г похожего на опиум наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело по двум вышеуказанным фактам, в отношении задержанных выбрана мера пресечения в виде ареста.

Ведется расследование.