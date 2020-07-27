Силы, которые задействует в ней Анкара, впечатляют. 1 170 сотрудников спецназа полиции и жандармерии, действующие в составе 86 групп, означают следующее: во-первых, существующие в провинциях угрозы признаны достаточно серьезными.

Во-вторых, принято решение провести «глубокую зачистку» этой территории, где с 2015 года, с момента проведения там серии специальных операций против сепаратистов из Рабочей партии Курдистана (ПКК), поднакопилось немало экстремистского и террористического «мусора».

Причем этот «мусор» в последние годы – что особенно опасно – стал гораздо мобильнее и научился лихо перемещаться по региону. Когда мы говорим о ПКК, то должны понимать, что речь идет об организации, оперирующей в ареале от Ирака и Сирии до Ирана и азербайджано-турецкой границы.

И не так уж важно, как ее называют в разных регионах - PYD или YPG, ПКК или PJAK – цель у всех этих дочерних организаций одна: максимальное нанесение ущерба Турции и тем, кто поддерживает Анкару. По большому счету, это сгладило все идеологические противоречия, которые раньше существовали между отдельными боевыми группами, создав единую и целостную террористическую угрозу. Которая, как выясняется, вновь приблизилась к провинциям Агры, Игдыр и Карс, то есть к азербайджанской и армянской границам.

Собственно, операция Yıldırım началась две недели назад, 13 июля, и сразу дала впечатляющие результаты: 12 укрытий и складов с оружием ПКК, разветвленная агентурная сеть этой организации, имеющая тесные контакты на территориях этих провинций.

Поэтому вторая фаза развивается сразу по двум направлениям – полицейский спецназ зачищает схроны и тайники боевиков, а также группы, их охраняющие. В то время как MIT и полицейская разведка (Генеральная дирекция общественной безопасности МВД Турции) заняты более деликатным делом – вскрытием агентуры ПКК среди местного населения и органов власти.

А корни этой организации здесь сидят прочно и глубоко. Достаточно вспомнить, как в 2009 году мэром Игдыра был избран Мехмет Нури Гюнеш, бывший полевой командир ПКК, отсидевший 4,5 лет в тюрьме за связи с Абдуллой Оджаланом.