Турецкая армия начала спецоперацию у границ оперативный комментарий
МВД Турции объявило о начале антитеррористической операции Yıldırım-3 Ağrı Dağı сразу в трех провинциях страны - Агры, Игдыре и Карсе.
Силы, которые задействует в ней Анкара, впечатляют. 1 170 сотрудников спецназа полиции и жандармерии, действующие в составе 86 групп, означают следующее: во-первых, существующие в провинциях угрозы признаны достаточно серьезными.
Во-вторых, принято решение провести «глубокую зачистку» этой территории, где с 2015 года, с момента проведения там серии специальных операций против сепаратистов из Рабочей партии Курдистана (ПКК), поднакопилось немало экстремистского и террористического «мусора».
Причем этот «мусор» в последние годы – что особенно опасно – стал гораздо мобильнее и научился лихо перемещаться по региону. Когда мы говорим о ПКК, то должны понимать, что речь идет об организации, оперирующей в ареале от Ирака и Сирии до Ирана и азербайджано-турецкой границы.
И не так уж важно, как ее называют в разных регионах - PYD или YPG, ПКК или PJAK – цель у всех этих дочерних организаций одна: максимальное нанесение ущерба Турции и тем, кто поддерживает Анкару. По большому счету, это сгладило все идеологические противоречия, которые раньше существовали между отдельными боевыми группами, создав единую и целостную террористическую угрозу. Которая, как выясняется, вновь приблизилась к провинциям Агры, Игдыр и Карс, то есть к азербайджанской и армянской границам.
Собственно, операция Yıldırım началась две недели назад, 13 июля, и сразу дала впечатляющие результаты: 12 укрытий и складов с оружием ПКК, разветвленная агентурная сеть этой организации, имеющая тесные контакты на территориях этих провинций.
Поэтому вторая фаза развивается сразу по двум направлениям – полицейский спецназ зачищает схроны и тайники боевиков, а также группы, их охраняющие. В то время как MIT и полицейская разведка (Генеральная дирекция общественной безопасности МВД Турции) заняты более деликатным делом – вскрытием агентуры ПКК среди местного населения и органов власти.
А корни этой организации здесь сидят прочно и глубоко. Достаточно вспомнить, как в 2009 году мэром Игдыра был избран Мехмет Нури Гюнеш, бывший полевой командир ПКК, отсидевший 4,5 лет в тюрьме за связи с Абдуллой Оджаланом.
Тогдашний вице-премьер Турции Джемиль Чичек, узнав об итогах голосования, воскликнул: «Они [ПКК] и Игдыр к рукам прибрали. То есть дошли уже до границ с Арменией!»
И хотя в должности мэра Мехмет Нури Гюнеш пробыл менее года – 21 января 2010 года он был арестован, цветок «особых отношений» ПКК с Ереваном за период его правления расцвел самым пышным цветом: курды, взявшие муниципальную власть в свои руки, не скрывали своих симпатий к армянам и настаивали на открытии армяно-турецкой границы без каких бы то ни было предварительных условий.
Ну а затем перешли от слов к делу. Из Игдыра в Ереван с рабочим визитом была направлена представительная делегация, состоявшая из чиновников регионального уровня. Начальник налогового управления Игдыра Яшар Кыса, заместитель главы игдырской организации правящей партии Юсуф Арслан и сопровождающие их лица (все курды) после серии встреч с высокопоставленными сотрудниками правительственных структур Армении посетили мемориал памяти «жертв геноцида».
Что касается секретных договоренностей, которые тогда обсуждали между собой две «жертвы турецкого геноцида» - так и осталось тайной. Хотя то, что они существовали, признают и в Армении, никогда не скрывавшей, что их вполне устраивает установление курдами контроля над единственным узким перешейком, соединяющим Турцию с Азербайджаном.
Ведь как писали тогда в армянской прессе: «Возможность беспрепятственной транспортировки вооружения и переброски войск по дороге Игдыр-Нахчыван является для бакинских правителей серьезным военно-политическим ресурсом».
Хотя в вопросах армяно-курдского партнерства тоже все далеко неоднозначно. ПКК – довольно токсичный партнер, и проблемы от сотрудничества с ней перевешивают выгоды от партнерства.
Но времена меняются. ПКК вновь устремилась в этот регион, и хотя ситуация с их поддержкой среди местного населения заметно изменилась, причем не в их пользу, проблем в трех провинциях они могут создать немало и для Анкары, и для Баку. Поскольку трансформация ПКК, о которой говорилось выше, – это дорога в один конец: к большей ожесточенности и изощренности в террористической деятельности.
А потому нужна профилактика и новая чистка, которой сейчас и занимаются турецкий полицейский спецназ и контрразведывательные службы Анкары. Действуя в общих с Баку интересах, тем более что и военно-политическая обстановка складывается здесь благоприятная, в Нахчыван прибыли 11 тысяч турецких служащих для участия в совместных учениях, которые начнутся 29 июля в разных районах Азербайджана.