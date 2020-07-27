Иран проводит военные учения в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции проводит учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.

РИА Новости со ссылкой на портал Sepah News пишет, что учения под кодовым названием "Великий пророк – 14" проходят при участии военно-морских и аэрокосмических сил. В ходе маневров будут задействованы в том числе ракетные подразделения, а также беспилотники.

Отмечается, что при проведении учений ВС Ирана получают данные со спутника "Нур" - первого военного спутника Ирана, который был выведен на орбиту в апреле текущего года.