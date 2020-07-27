COVID-19 в России: 5395 новых инфицированных и 150 умерших за сутки

5395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в России по состоянию на утро 28 июля. Общее число инфицированных в стране достигло 823 515 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

За сутки умерли еще 150 пациентов с COVID-19, всего с начала эпидемии — 13 504 человека.

Выздоровели в общей сложности 612 217 человек, в том числе 8 888 пациентов выписаны из больниц за последние сутки.

В стране проведены свыше 27,3 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки сделаны 185 тысяч тестов.