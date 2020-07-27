Сильное землетрясение у берегов Аляски

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы во вторник в 66 километрах к юго-западу от небольшого города Санд-Пойнт с населением около тысячи человек. Очаг располагался на глубине 41,3 километра. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

Это уже второе землетрясение, которое произошло поблизости от Санд-Пойнта за сутки. В понедельник в 19:34 по времени UTC в 26 километрах к югу от города Санд-Пойнт было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.