К Земле приближается потенциально опасный астероид

Астероид диаметром до 190 метров сблизится с Землей в начале августа, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По данным NASA, диаметр астероида, который носит название 2009 PQ1, составляет от 84 до 190 метров. Ожидается, что небесное тело максимально приблизится к Земле 5 августа. Оно пройдет на расстоянии около 3,2 миллиона километров от нашей планеты. Его скорость составляет 13,4 километра в секунду.

Этот астероид открыли почти 11 лет назад – 14 августа 2009 года. Он относится к группе Аполлонов. Это астероиды, орбиты которых пересекаются с орбитой Земли.

Потенциально опасными считаются астероиды, которые приближаются к орбите Земли на расстояние менее 7,4 миллиона километров и диаметр которых превышает 100-150 метров. С каждым годом астрономы находят все больше таких небесных тел, которые при столкновении с нашей планетой могут нанести ей непоправимый ущерб.