Однако использование чиновником защитной маски в период пандемии коронавируса по каким-то причинам вызвало критику и насмешки над ним со стороны одного из активистов оппозиции. Так, один из лидеров движения ReAl, эксперт Натик Джафарли, насмехаясь над этим фото, на своей странице в Facebook написал, что, видимо, азербайджанские чиновники думают, что коронавирус может распространяться через интернет. Этим глупым выступлением Натика Джафарли воспользовались и малотиражки с рэкетирами, начав травлю чиновника из-за того, что он не хочет подхватить коронавирус, заразить окружающих и в конце концов следует строгой букве закона.

Несколько дней назад генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев провел онлайн-прием абонентов из Огузского района. Как сообщает haqqin.az, в пресс-релизе, распространенном по итогам онлайн-приема пресс-службой «Азеригаз», была и фотография, на которой гендиректор сидел за компьютером в защитной маске.

Что же произошло на самом деле? В пресс-службе ПО «Азеригаз» заявили haqqin.az, что они были шокированы позицией оппозиционного активиста и независимого эксперта в одном лице, который как цивилизованный человек вообще-то обязан пропагандировать ношение медицинских масок в период бушующей пандемии. Тем более что гендиректор производственного объединения, следуя решениям Оперативного штаба при Кабинете министров, носил защитную маску в закрытом помещении.

«В противном случае он бы нарушил правила. Потому что в ходе онлайн-приема в кабинете находились и другие руководители ПО «Азеригаз», для того чтобы они могли получать распоряжения в связи с обращениями абонентов в оперативном порядке. Просто эти руководители не попали в кадр, потому что сидели напротив. Согласно правилам, в случае нахождения в закрытом помещении и других людей ношение защитной маски обязательно», - заявили в пресс-службе ПО «Азеригаз».

В пресс-службе также добавили, что использование грязных методов пропаганды в отношении чиновника, строго соблюдающего рекомендации ВОЗ и правительства Азербайджана, должно вызвать всеобщее порицание и осуждение общественности. «Против таких людей надо принимать меры», - заявили в пресс-службе ведомства.

Конечно же, позиция, точнее, клоунада, устроенная Натиком Джафарли, вызывает не только чувство возмущения, но и искреннее сожаление. Вроде полуобразованный человек, и в школе учился на одни «тройки». Вроде нахватался уличной энциклопедии и тянет с натяжкой на роль эксперта средней руки и хромой ноги. Вроде выражает по перманентному зову совести гражданскую позицию. Спрашивается – чиновник надел медицинскую маску, и что же тут смешного? Смешного ничего нет. Плакать надо, а не смеяться! Больницы переполнены, поликлиники не успевают осуществлять амбулаторное лечение больных, умирают люди… И вот представитель пусть и карликовой, хоть и псевдо, но все же худо-бедно какой-то оппозиционной силы насмехается над чиновником за ношение маски в период смертоносной пандемии. Чем ответить этому сирому и юродивому эксперту?! Этой интеллектуальной коротышке? Чем же чиновник заслужил вашу критику?! И когда вы перестанете выставлять напоказ свою несусветную глупость?! И, вообще, чем вы занимаетесь, и как называется ваша профессия? Чем зарабатываете на хлеб насущный, препровождая бесценное время за серым монитором, пустыми и бессмысленными комментариями в соцсетях?! Хотя о чем это мы – образно говоря, бестолковая сущность Джафарли олицетворяет всю «значимость» азербайджанского политического протеста…