Ильхам Алиев расширил полномочия Госкомстата

Президент Ильхам Алиев сегодня подписал указ о дополнительных мерах по применению отчетности по прозрачности в добывающей промышленности, сообщает АзерТАдж.

Согласно указу, Госкомстату поручено координировать деятельность государственных органов (учреждений) в области отчетности по прозрачности в добывающей промышленности, обеспечить постоянный сбор данной категории отчетов и обнародование на их основе обобщенных официальных статистических данных.

Госорганам поручено, а иностранным компаниям, осуществляющим деятельность в сфере добывающей промышленности в Азербайджане, рекомендовано представить необходимую информацию, связанную с обеспечением отчетности по прозрачности в добывающей промышленности, в установленной Госкомстатом форме и сроках.