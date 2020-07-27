На выделенную государством помощь мужчина купил Lamborghini

Житель американского штата Флорида использовал средства из фонда для пострадавших от ситуации с распространением коронавируса предпринимателей на покупку спорткара Lamborghini Huracan 2020 года выпуска, передает ТАСС.

Отмечается, что 29-летний американец подал заявку на выделение ему $13,5 млн в качестве государственной поддержки в условиях пандемии. При этом руководство банка одобрило мужчине кредит на сумму $3,9 млн, который он мог не возвращать в случае предоставления документа, подтверждающего, что деньги пошли на выплаты зарплат сотрудникам.

Так, после поступления средств на счет, житель Майами приобрел для личного пользования новый спортивный автомобиль итальянского производства, стоимость машины составила примерно $318 тысяч.

Предприниматель был обвинен в банковском мошенничестве. Автомобиль и остававшиеся на счету деньги арестованы. Мужчине грозит до 30 лет лишения свободы, а также штраф в размере до $1 млн.

27 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий пандемии.