Северная Корея закрыла из-за пандемии город

Северная Корея усилила противоэпидемические меры и закрыла город Кэсон на границе с Южной Кореей, передает Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).

Согласно информации, власти приняли решение по итогам чрезвычайного заседания политбюро правящей партии. Хотя указанные меры приняты на фоне распространения в мире инфекции COVID-19, в сообщении ЦТАК вирус открыто не упоминается, передает РИА Новости.

Жителей Кэсона обязали соблюдать меры строгой изоляции. Власти организовали массовое тестирование, начали снабжать жителей масками, защитной одеждой, средствами дезинфекции, медикаментами, продуктами питания, средствами гигиены, топливом.

Согласно порталу "Ури минчжок-ккири" государственного Комитета КНДР по мирному объединению родины, опасная ситуация в Кэсоне сложилась в результате незаконного пересечения 19 июля военно-демаркационной линии из Южной Кореи бывшим северокорейским перебежчиком.