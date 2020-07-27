Полиция Баку об инциденте у 22-го отделения

Главное управление полиции города Баку изучило видеокадры, распространенные в некоторых СМИ под заголовком «Полицейское насилие перед 22-м отделением». Как сообщили haqqin . az в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, факты насилия или других противозаконных действий подтверждения не нашли.

«27 июля на пересечении улиц Физули и Рашида Бейбутова в Насиминском районе Баку сотрудники полиции остановили трех людей и потребовали предоставить документы. У одного из них было разрешение на выход из дома, но двое других не имели при себе разрешения. Они отказались подчиниться требованиям представителей полиции и начали оскорблять их.

В ходе проведенных мероприятий А.Дадашев (1996 г.р.) и С.Мастанова (1984 г.р.) были задержаны. В отношении них был составлен протокол о нарушении режима карантина и неподчинении законным требованиям полицейского, который был направлен на рассмотрение в районный суд», - сообщили в Главном управлении.