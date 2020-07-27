Россия выдала Азербайджану обвиняемого в участии в НВФ в Иране

Обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании в Иране экстрадирован из России в Азербайджан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Генеральная прокуратура РФ по запросу азербайджанской стороны выдала для уголовного преследования Мехди Шукюрова", - сообщили в надзорном ведомстве. Он обвиняется по ст. 12.3, 214-3.1 ("Проведение учений с целью терроризма") и ст. 12.1, 279.1 ("Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования") УК Азербайджанской Республики.

По версии следствия, в марте 2016 года Шукюров перешел через таможенный пропускной пункт "Билясувар" в Азербайджане на территорию Ирана, где вступил в незаконное вооруженное формирование. Для совершения террористических преступлений он прошел обучение по использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и других технических средств. В связи с установлением его местонахождения на территории России Генпрокуратура Азербайджана направила запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен в марте 2020 года.