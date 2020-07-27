Синоптики прогнозируют дожди, грозы, ветер
В среду, 29 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, к ночи местами дожди и грозы, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов.
Северо-восточный ветер днем сменится усиливающимся северо-западным ветром.
Максимальная температура воздуха на Апшероне ночью 22-26, днем 30-35, в Баку ночью 23-25, днем 32-34 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 756 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 55-65%.
В регионах Азербайджана, в частности, в северных и западных, с полудня временами возможны грозы и дожди, местами интенсивные, град. Ветер западный. Температура воздуха ночью 21-26, днем 33-38, в горах ночью 13-18, днем 20-24 градуса тепла.