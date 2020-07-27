Украина начнет производить турецкие ударные беспилотники

Турция и Украина обсуждают вопросы совместной разработки и начала производства ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Обсуждается совместная разработка еще более мощных систем и даже производства дронов Bayraktar в Украине при обеспечении соответствующих условий. Я думаю, что оборонная промышленность может стать новым символом в турецко-украинском сотрудничестве», — сказал посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

В марте Минобороны Украины заявило, что Киев и Анкара прорабатывают планы по организации производства турецких ударных беспилотных комплексов в Украине.