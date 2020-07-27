«Азеришыг» предупреждает...
Энергооператор Азербайджана - ОАО «Азеришыг» обратилось к гражданам с предупреждением о том, что при строительстве дома или иного объекта нужно строго придерживаться правил в этой сфере, чтобы не создавать угрозу для себя и других людей.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО, «некоторые безответственные люди, не думая о своей жизни и жизни других людей, предпринимают шаги, ставящие под угрозу окружающих. Так, в охранной зоне линии электропередачи (ЛЭП) мощностью 10 киловольт, проходящей по ул. Кёроглу у дороги Хёкмали-Гобу в Апшеронском районе, строится двухэтажный объект, крыша которого соприкасается с ЛЭП».
В сообщении пресс-службы отмечается, что владелец объекта неоднократно предупреждался о возможном пожаре, несчастных случаях, к которым могут привести его действия: «Подобные действия ставят под угрозу бесперебойное электроснабжение тысяч потребителей. Несмотря на то, что владелец объекта осознает, какую опасность создает для себя и других людей, которые будут находиться в этом объекте, он продолжает строительство. Об этом официально проинформированы ИВ Апшеронского района и правоохранительные органы. Такие действия предпринимателя недопустимы и могут привести в будущем к большой трагедии».