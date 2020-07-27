Турция может приостановить геологоразведку в Средиземном море

Начатые Анкарой сейсмические исследования в районе острова Кастелоризо в Средиземном море могут быть приостановлены в ожидании переговоров с греческой стороной, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Гидрографическая служба Антальи выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа.

"Греция – наш важный сосед, мы готовы обсуждать с ней любые темы. Каждый пусть продолжает работы на своих шельфах, а на спорных территориях пусть проводятся совместные работы. Наш президент сказал: "Давайте подойдем конструктивно и немного подождем". Будем вместе решать наши взаимные проблемы", - заявил Калын в эфире телеканала CNN Turk.

Он добавил, что давление Греции, использующей свое членство в ЕС, на Турцию, "не приведет ни к какому результату".