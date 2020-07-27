Леонид Кучма вышел из переговорной группы по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма покинул пост главы украинской делегации в трехсторонней контактной группы, которая ведет переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе, сообщает Gordon со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

На сегодняшней встрече с Кучмой президент Владимир Зеленский поблагодарил экс-президента за работу и сказал, что "с уважением и почтением" отнесся к его решению выйти из контактной группы.

"Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", – заявил Зеленский.

Кучма отметил, что в случае необходимости "готов делиться опытом и предоставлять консультации о шагах на пути к установлению мира".