В ВОЗ не подтвердили сезонность коронавируса

Сезонный характер коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, в данное время не находит подтверждения, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

"Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса", - сказала Харрис, обратив внимание на быстрое распространение инфекции в ряде стран, находящихся на разных широтах и проходящих через разные сезоны - как в Северном, так и Южном полушарии.

Официальный представитель подчеркнула, что распространению коронавируса могут благоприятствовать большие скопления людей, при которых не соблюдается социальная дистанция.

Харрис напомнила, что в отличие от COVID-19 грипп является сезонным заболеванием: "Мы видим увеличение случаев гриппа зимой. В Южном полушарии сейчас зима. ...Примечательно, что мы видим высокий уровень заболеваемости COVID-19, но мы не наблюдаем сейчас высокого уровня заболеваемости гриппом".