Антирекорд в Иране: за сутки 235 новых жертв COVID-19

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в Иране возросло за сутки на 235 и превысило 16,1 тыс, рассказала глава департамента по связям с общественностью Минздрава страны Сима Садат Лари.

"Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в ИРИ составило 2 667, общее число заразившихся достигло 296 273", - приводит ее слова агентство ISNA.

Представитель иранского Минздрава добавила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умерли 235 пациентов, общее количество летальных исходов достигло 16 147"