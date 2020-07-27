Новый 4G WiFi модем от Azercell: доступ к интернету одновременно 32 пользователям

Azercell продолжает инициативы по обеспечению комфорта своих абонентов и запускает новую кампанию в рамках #Цифровых дней. На этот раз лидирующий оператор предлагает своим абонентам 4G WiFi-модем.

Новый модем, предоставляющий доступ к интернету одновременно 32 пользователям, обеспечивает высокоскоростные услуги передачи данных и фиксированный сигнал для всех устройств, которые могут подключаться к беспроводному интернету, таких как мобильный телефон, планшет, телевизор, компьютер и другие. Другим преимуществом устройства является то, что радиус покрытия составляет 150-200 метров, что в свою очередь позволяет подключаться к интернету даже на удаленном расстоянии.

В рамках кампании Azercell предлагает 4G WiFi, номер предоплатной системы, подключенный к тарифу Data, и интернет-трафик в объеме 50GB на один месяц. Новые 4G WiFi-устройства можно приобрести во всех дилерских офисах Azercell всего за 129 AZN.

Кампания предназначена для абонентов - физических лиц. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/campaigns_internet/wifi_modem_50gb/