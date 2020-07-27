Отдел информации 14:51

Несколько дней назад пользователи соцсетей забили тревогу в связи с осушиванием озера вблизи жилого комплекса «Три короны» на Ясамале и началом нового строительства. Жители комплекса коллективно обратились к президенту страны Ильхаму Алиеву. По поручению президента страны чиновники администрации бакинской и районной исполнительных властей сразу отреагировали на сигнал граждан, проведя осмотр территории и оперативно приняв меры.

Была даже создана специальная комиссия, изучившая все обстоятельства. В ходе разбирательства установлено, что во время исполнения поручения по очистке территории был нарушен водный баланс озера. В итоге исполнительная власть обязала собственника этого участка вернуть озеру первозданный вид. Представители Исполнительной власти Ясамала также провели встречи как с предпринимателем, так и жильцами комплекса «Три короны». Граждан заверили, что никакого осушивания озера и строительства на этом участке не будет, и это теперь контролируется властями района. Как сообщили haqqin.az в ИВ города, в настоящее время начаты работы по очистке водоема и возвращению озеру первозданного состояния за счет собственника территории. Работы проводятся при участии жителей района и будут завершены уже к концу дня.