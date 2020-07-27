Жильцы пожаловались, президент вмешался, мэрия исправила озеро и "Три короны"
Несколько дней назад пользователи соцсетей забили тревогу в связи с осушиванием озера вблизи жилого комплекса «Три короны» на Ясамале и началом нового строительства. Жители комплекса коллективно обратились к президенту страны Ильхаму Алиеву.
По поручению президента страны чиновники администрации бакинской и районной исполнительных властей сразу отреагировали на сигнал граждан, проведя осмотр территории и оперативно приняв меры.
Была даже создана специальная комиссия, изучившая все обстоятельства. В ходе разбирательства установлено, что во время исполнения поручения по очистке территории был нарушен водный баланс озера. В итоге исполнительная власть обязала собственника этого участка вернуть озеру первозданный вид.
Представители Исполнительной власти Ясамала также провели встречи как с предпринимателем, так и жильцами комплекса «Три короны». Граждан заверили, что никакого осушивания озера и строительства на этом участке не будет, и это теперь контролируется властями района.
Как сообщили haqqin.az в ИВ города, в настоящее время начаты работы по очистке водоема и возвращению озеру первозданного состояния за счет собственника территории. Работы проводятся при участии жителей района и будут завершены уже к концу дня.
На встрече с чиновниками местные жители выразили руководству страны благодарость за незамедлительную реакцию на их сигнал и поддержали планы по созданию вокруг озера зеленой зоны.
Надо отметить, что оперативность, с которой была рассмотрена жалоба жителей комплекса, свидетельствует о том, что руководство страны постоянно держит в центре внимания обращения граждан и предпринимает неотложные меры по решению возникающих проблем.