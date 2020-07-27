Чавушоглу: «Армения игнорирует призывы к миру»

Пандемия – шанс для укрепления мира и солидарности на международном уровне, однако определенные страны игнорируют эту возможность, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В качестве примера турецкий министр привел ситуация на Южном Кавказе. «Армения игнорирует призывы к миру, используя период пандемии для организации новых атак и провокации против Азербайджана», - сказал Чавушоглу, пишет Anadolu.

«Мировое сообщество сегодня как никогда нуждается в сплоченности для борьбы с распространением коронавируса, страны должны поддерживать диалог, укреплять мир и отказаться от напряженности для эффективного противодействия распространению опасной инфекции», - сказал глава турецкой дипломатии.