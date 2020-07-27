Российский рубль рухнул
Курс российского рубля в ходе торгов на Московской бирже рухнул до минимальных значений более чем за два месяца по отношению к доллару и почти за четыре месяца по отношению к евро, сообщает Лента.ру со ссылкой на данные площадки.
Согласно информации, по состоянию на 13:40 мск доллар был на уровне 72,28 рубля. Евро - 84,79 рубля.
Лента.ру отмечает, что ослабление российской валюты происходит на фоне остановки роста нефтяных котировок, а также результатов заседания совета директоров Центробанка России, которое состоялось 24 июля. В ходе пресс-конференции глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что на бирже будет продана не вся валюта, вырученная от передачи Сбербанка правительству. Такую форму поддержки национальной валюты остановят в конце третьего квартала.