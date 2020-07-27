Борис Джонсон: в Европе начинается вторая волна коронавируса

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил о признаках второй волны эпидемии коронавируса в странах Европы.

«Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии», – сказал глава правительства, передает ТАСС.

Джонсон выступил в защиту введенного в ночь на 26 июля обязательного двухнедельного карантина для лиц, прибывающих из Испании. Этот шаг стал неожиданностью для сотен тысяч британцев, отправившихся в отпуска в пиренейское королевство.