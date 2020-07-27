Свыше 287 тысяч человек получили президентские стипендии Отчет Минтруда
В январе-июне этого года Государственный фонд социальной защиты, находящийся в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, выплатил социальные пособия 455,4 тысячи человек, или 4,7% населения.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, из них 412,1 тыс. человек получили ежемесячное, остальные – единовременное пособие.
За отчетный период фонд обеспечил ежемесячной стипендией Президента Азербайджанской Республики 287,5 тыс. человек (3% населения).
В первом полугодии социальные пособия и стипендии были выплачены 743 тысячам человек. В этом направлении выплачено 475 млн манатов, что на 151 млн манатов (на 46,6%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.