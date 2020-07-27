Основной темой переговоров стало развитие сферы туризма в период пандемии COVID-19 и роль гражданской авиации в этом вопросе. Следует отметить, что накануне посредством видеоконференции с руководителями ведущих туристических компаний Азербайджана была проведена встреча, на которой были выслушаны их предложения о сотрудничестве с авиакомпанией AZAL в период пандемии.

Поприветствовав гостей, Джахангир Аскеров отметил, что из-за пандемии коронавируса и закрытия границ между странами сферы гражданской авиации и туризма переживают очень сложный период. По его словам, начиная с 15 марта по сегодняшний день национальный авиаперевозчик Азербайджана и его партнеры выполнили 239 международных рейсов, которыми на Родину были привезены более 23 тыс. наших соотечественников. Также, в соответствии с графиком Оперативного штаба Кабинета министров, AZAL продолжает выполнять чартерные рейсы по эвакуации соотечественников на Родину.

Как отметил на встрече Фуад Нагиев, индустрия туризма сейчас переживает глубочайший кризис за всю свою историю. И восстановление этого сектора экономики будет проходить в условиях жесткой конкуренции на региональном и глобальном уровне. Для повышения конкурентоспособности индустрии требуется вовлеченность в процесс принятия решений всех его субъектов. При этом решения должны приниматься быстро, реакция должна быть динамичной и эффективной. Одним из важнейших факторов, который может и должен оказать содействие восстановлению и развитию туризма, является доступность приезда в страну.