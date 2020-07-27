Отдел экономики 15:59

Задачи, установленные главой государства в направлении «обеления» зарплат и нелегальных рабочих мест, увеличения прозрачности экономических процессов, сокращения объемов теневой экономики, являются приоритетными для Министерства экономики. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства. После того как в 2019 году Государственная налоговая служба при Министерстве экономики была уполномочена проводить контроль за расчетом и выплатами взносов по социальному страхованию, в этой сфере был проведен ряд реформ. Как результат, ускорился процесс легализации рабочих мест, расширились возможности для сбора пенсионного капитала наемных работников, была обеспечена их социальная защита и право получать пенсию. Все это, в свою очередь, послужило сокращению объемов компенсационных финансовых вливаний со стороны государства, отмечается в сообщении министерства. «Осуществление налоговых и социальных сборов со стороны единого госоргана создало возможность для более эффективного контроля за платежами в государственный бюджет и социальные фонды. Применение единого администрирования привело к коренным изменениям в легализации трудовых отношений. Государственная налоговая служба предотвратила уклонение со стороны предпринимателей от уплаты социальных взносов, добилась прозрачности в выплатах «белых» зарплат. Кроме того, усиление контроля за трудовыми отношениями положительно повлияло на легализацию рабочих мест. Тут также нужно особо отметить требование по увеличению прозрачности в этой сфере как одно из важнейших условий для реализации механизмов государственной поддержки для предотвращения последствий коронавируса», - говорится в сообщении.

Согласно информации министерства, число трудовых договоров с начала года увеличилось на 107,3 тыс. и составило 1 661,7 тыс. на 1 июля 2020 года. В то же время данный показатель в негосударственном ненефтяном секторе с начала года увеличился на 109,9 тыс. и составил 748,8 тыс. Только в июне число договоров в негосударственном ненефтяном секторе увеличилось на 20,7 тыс. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что рост числа трудовых договоров, в первую очередь, связан с негосударственным ненефтяным сектором. «Особенно серьёзный рост показателей наблюдается в период после передачи полномочий по сборам соцстрахования налоговым органам. Так, после 1 января 2019 года число трудовых договоров в негосударственном ненефтяном секторе увеличилось на 208,9 тыс. Также увеличилась доля договоров в негосударственном ненефтяном секторе в общем числе трудовых договоров за 2018 год, с 38,5 до 45,1 процентов. Высокая динамика достижения прозрачности на рынке труда, с одной стороны, привела к росту объемов фонда заработной платы, а с другой – способствовала увеличению поступлений по государственному социальному страхованию и страхованию по безработице. Только за 2019 год темп роста фонда заработной платы в негосударственном ненефтяном секторе (29,1 процента) существенно превысил номинальный темп роста денежных доходов населения (7,4 процента). Данная тенденция продолжается и в этом году. Так, за первое полугодие фонд заработной платы в негосударственном ненефтяном секторе увеличился на 11 процентов, а номинальный темп роста денежных доходов – на 0,6 процента», - говорится в сообщении ведомства.

Министерство отмечает, что за первое полугодие 2020 года прогноз по обязательному государственному социальному страхованию выполнен на 114,7 процента. Другими словами, сумма поступлений составила 1.708,2 млн вместо прогнозируемых 1.489,4 маната. В то же время это больше аналогичных показателей за прошлый год на 434,6 млн манатов, или на 34,1 процента. Поступления относительно того же периода за прошлый год в бюджетном секторе увеличились на 235,7 млн манатов (51,3 процента), в небюджетном секторе – на 198,9 млн манатов (24,4 процента).