Депутат Нагиев о поддержке азербайджанской армии со стороны БТА

В ходе последней вражеской провокации на товузском направлении границы мы стали свидетелями нерушимой связи между народом и армией. Начиная от рядовых граждан и заканчивая различными организациями, делают все для поддержки армии. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Арзу Нагиев.

«Одной из таких организаций является Бакинское транспортное агентство. В кратчайшие сроки БТА направило на линию фронта свыше 30 грузовиков, наполненных 13 тысячами автомобильных шин. Специалисты знают, каким незаменимым материалом являются автомобильные шины в плане организации обороны. Они защищают наших солдат от вражеских пуль», - сказал депутат.

Депутат выразил благодарность коллективу БТА и главе агентства Вусалу Керимли за поддержку армии.