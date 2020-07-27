Земле предсказали новый ледниковый период

Профессор Токийского университета Масаюки Икэда уверен, что через 100 тысяч лет Землю ждет новая катастрофа планетарного масштаба.

В результате исследований климата на протяжении длительного времени ученый и его коллеги предсказали наступление нового ледникового периода. Вывод был сделан на основе теории сербского инженера Милутина Миланковича о колебаниях количества солнечного света и радиации на Земле.

«Исходя из теории Миланковича, новый ледниковый период наступит через 100 тысяч лет, но это зависит от человеческого фактора эмиссии углекислого газа», — говорится в исследовании, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что человечество находится на пике цикла длительностью в 10 млн лет, наиболее благоприятном для жизни, — с умеренным климатом и низкой концентрацией в атмосфере углекислого газа. Однако в будущем планету ждет курс на неуклонное похолодание, вопреки страхам перед глобальным потеплением.