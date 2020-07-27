В Германии осудили турецких коммунистов-террористов

Высший земельный суд в Мюнхене огласил приговоры 10 членам Турецкой коммунистической партии (марксистско-ленинская) (ТКП/МЛ), признанной в Турции террористической организацией.

Как сообщает Deutsche Welle, главного фигуранта суд признал виновным в руководстве ячейкой террористической организации за рубежом и приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Сроки для остальных обвиняемых разнятся от 2 лет и 9 месяцев до 5 лет.

Процесс длился более четырех лет.

По данным немецких властей, коммунисты причастны к неоднократным нападениям в Турции с применением оружия и взрывчатки, которые приводили к человеческим жертвам, включая несовершеннолетних.