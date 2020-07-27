Нетаньяху обвинил Иран в напряженности на границе с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе посещения во вторник северного военного округа возложил на Иран ответственность за напряженность на границе с Ливаном.

"Все происходящее сейчас является результатом попыток Ирана и его сателлитов в Ливане создать военный плацдарм в нашем регионе. Лидер шиитской партии "Хезболлах" Хасан Насрулла служит этим иранским интересам за счет ливанского государства", - распространила канцелярия премьера его высказывания на совещании по вопросам безопасности в штабе северного военного округа с участием главы Генштаба Армии обороны Израиля Авива Кохави.

Нетаньяху заслушал доклад об оперативной обстановке после инцидента, в ходе которого в понедельник была предпринята попытка нарушения границы еврейского государства со стороны Ливана, добавили в ведомстве главы кабмина.

"Вчерашняя операция была важна, она предотвратила вторжение на нашу территорию", - продолжил Нетаньяху. "Я никому не советую испытывать Армию обороны Израиля или Государство Израиль. Мы полны решимости защищать себя", - добавил он.