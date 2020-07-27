Мэр Киева пришел на заседание горсовета на костылях

Киевский мэр Виталий Кличко шокировал коллег по городскому совету на заседании во вторник. Как сообщает пресс-служба горсовета, Кличко надорвал сухожилие и был вынужден передвигаться на костылях.

При этом сам бывший боксер отметил, что подобные травмы для него не в новинку, но призвал всех беречь себя, — и не только от коронавируса.

Также Кличко рассказал, что накануне успел поиграть с сыновьями в футбол, а поле этого погонять вандалов, которые расписывали стены в центре города.

«Старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие», — сказал он.

Кроме того, мэр пошутил, что теперь может в прямом смысле «накостылять» безответственным чиновникам.