Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев

«Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих в различных уголках мира, по случаю священного Гурбан байрамы, передаю всем вам наилучшие пожелания.

Гурбан байрамы, являющийся символом солидарности и братства, гуманизма и милосердия между людьми, - один из главных праздников исламской религии. В этот знаменательный день мусульмане переживают радость близости к Аллаху жертвоприношениями во имя Всевышнего, демонстрируют готовность к любой самоотверженности во имя благородных целей.

…В эти праздничные дни с благодарностью чту бессмертную память наших шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, желаю терпения их родным и всему нашему народу. Верю, что ваши молитвы и пожелания во имя благополучия и спокойствия нашего народа, процветания и прогресса нашей Родины сбудутся.

Еще раз передаю каждому из вас искренние праздничные поздравления, желаю вашим семьям здоровья и счастья, достатка вашим домам. С праздником Гурбан байрамы!» - говорится в поздравлении главы государства.