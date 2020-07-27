Столкновения в Багдаде

Новые столкновения между участниками акций протеста и сотрудниками правоохранительных органов прошли в иракской столице, а также в городе Эн-Наджаф в центральной части арабской республики. Об этом сообщил во вторник телеканал Rudaw.

По его сведениям, стычки произошли в ночь на вторник. В ходе столкновений погиб один из протестующих. Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

В понедельник агентство France Presse со ссылкой на источники в сфере здравоохранения сообщило о гибели двух демонстрантов при разгоне полицией акции протеста, прошедшей в ночь на понедельник в центре Багдада.