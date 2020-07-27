Группа военнослужащих и авиационная техника Вооруженных сил Турции, привлеченная к участию в совместных азербайджано-турецких широкомасштабных тактических и летно-тактических учениях с боевой стрельбой, прибыла в Нахчыван, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе торжественной церемонии встречи военнослужащих, привлеченных к учениям, организованной на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии, прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Военно-транспортные и боевые вертолеты ВС Турции, доставленные грузовыми самолетами, на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии приводятся в готовность к летно-тактическим учениям с боевой стрельбой.