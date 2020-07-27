В Казахстане число жертв коронавируса достигло 793

Число жертв коронавируса в Казахстане выросло на 208 за минувшую неделю, общее число летальных исходов в результате заражения COVID-19 достигло 793, сообщило во вторник министерство здравоохранения республики.

По состоянию на 20 июля в Казахстане было зафиксировано 585 смертей от коронавирусной инфекции. Минздрав практикует еженедельное обновление статистики по летальным исходам от COVID-19.

"Зарегистрированы 208 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 20 по 26 июля… Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 793 случая с летальным исходом", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.

Общее число заражений коронавирусом в Казахстане превышает 84 тысячи, выздоровели более 54 тысяч человек.