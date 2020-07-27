Саакашвили предложил упразднить Конституционный суд Украины

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили представил концепцию судебной реформы, которая предполагает упразднение Конституционного суда и сокращение нынешних 764 судов до не более 200. Об это он рассказал во вторник в видеопрезентации предлагаемых изменений в судебной системе Украины.

"Конституционный суд в теперешней форме вообще не нужен. Мы предлагаем вынести на референдум вопрос упразднения нынешнего Конституционного суда и создания Конституционной палаты в Верховном суде Украины", - считает реформатор.

"Последние несколько недель в офисе простых решений и результатов мы готовили нашу фундаментальную концепцию судебной реформы, которую я коротко изложил в этом клипе", - сказал Саакашвили. В частности, речь идет о создании единого контролирующего судебного органа вместо Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Государственной судебной администрации.

"Мы предлагаем создать совершенно другую систему судов, убрать административные суды, систему хозяйственных судов, сделать окружные суды. Кроме этого, иметь Высший административный суд, куда граждане будут обращаться по поводу решений государственных органов, Высший антикоррупционный суд, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности", - отметил Саакашвили.