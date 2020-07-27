В Каталонии вводят "сухой закон" в общественных местах

Власти испанского автономного сообщества Каталония вводят штрафы за распитие спиртных напитков в компаниях на улицах в размере от 3 до 15 тысяч евро как одну из мер борьбы с распространением коронавируса, сообщила официальный представитель регионального правительства Меричель Будо.

Как сказала Будо, "по причинам здоровья населения нельзя будет распивать алкогольные напитки в общественных местах". Решение о конкретных штрафах будут принимать мэрии. "На мэрии возлагаются задачи отслеживания и контроля этой запретительной меры и введения санкций. Невыполнение будет квалифицироваться как серьезное нарушение и предполагает санкции от 3 001 до 15 000 евро", - заявила политик журналистам.

Она также уточнила, что ряд муниципалитетов уже ввели этот запрет, однако правительство автономного сообщества приняло решение распространить его на всю территорию региона. Причина в том, что распространение коронавируса происходит в основном среди молодежи, которая часто собирается на улицах, чтобы распивать алкоголь.

Ранее глава женералитета Ким Торра заявил, что "можно обойтись без распития спиртного - сейчас не праздник, а отсутствие солидарности". "Речь идет о слишком серьезной ситуации, чтобы не придавать ей значения. Количество вспышек вызывает озабоченность. Предстоят десять самых важных дней лета, мы должны понять, сможем ли при помощи солидарности справиться с этой критической ситуацией", - заявил Торра.