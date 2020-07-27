Эрдоган: «Мы поддерживаем усилия наших братьев в Азербайджане»

«Турция всегда стремится вести борьбу за правду, справедливость и мир с вдохновением, которое мы получаем от нашей культуры». Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, Анкара не промедлит с шагами по защите интересов Турции и ее союзников в политической, экономической, военной и дипломатической сферах.

«Мы не остались равнодушными к зову обездоленных в Сирии и не оставили без ответа приглашение к сотрудничеству законного руководства Ливии. С таким же пониманием мы поддерживаем усилия наших братьев в Азербайджане по освобождению оккупированных территорий», - подчеркнул президент Турции.