Лукашенко перенес коронавирус на ногах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию COVID-19, передает РИА Новости.
"Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - заявил Лукашенко во вторник во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД республики. Соответствующее видео разместил Telegram-канал "Пул первого".