Мировая туристическая отрасль может потерять в 2020 году из-за пандемии коронавируса $320 млрд. Об этом говорится в сообщении Всемирной туристской организации ООН — специализированном учреждении Организации Объединенных Нацций по туризму.

В мае число туристов, которые путешествуют в другие страны, снизилось на 98% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. За первые пять месяцев этого года показатель упал на 56%, это и привело к потере доходов от международного туризма на указанную сумму. Это более чем в три раза выше, чем во время экономического кризиса в 2009 году.

«Эти последние данные ясно показывают важность возобновления туризма, как только это будет безопасно. Резкое падение международного туризма угрожает многим миллионам людей потерей средств к существованию, в том числе в развивающихся странах», — приводят Известия слова генерального секретаря ВТООН Зураба Пололикашвили.

Отмечается, что сейчас наблюдаются признаки постепенного возобновления международных туристических поездок, особенно в северном полушарии Земли после открытия границ шенгенской зоны Евросоюза 1 июля. В то же время в организации ожидают окончательного восстановления отрасли лишь к второй половине 2021 года.

Эксперты всемирной организации указывают на ряд факторов, негативно влияющих на восстановление международного туризма. Это ограничения на поездки, закрытые границы во многих странах, возможность заразиться в поездках, вероятная вторая волна эпидемии и новое закрытие границ.