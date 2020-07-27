Цистерны с горючим взорвались в Иране: есть пострадавшие

Шесть цистерн с горючим взорвались на западе Ирана в провинции Керманшах. В результате аварии есть пострадавшие, погибших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В результате взрыва произошел пожар. Власти расследуют причины инцидента.

Накануне на нефтеперерабатывающем заводе в Иране вспыхнул пожар. ЧП произошло на предприятии в провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны. В результате никто не пострадал.

Отметим, что ранее в Иране произошла серия аварий на производственных, военных и гражданских объектах страны.