Ученые выявили, когда коронавирус летучих мышей стал человеческим

Эволюционный анализ генома коронавируса SARS-CoV-2 позволил установить, что он отделился от вирусов летучих мышей примерно 40-70 лет назад. К такому выводу пришли биологи из США, Бельгии, Великобритании и Китая под руководством профессора Дэвида Робертсона из Центра вирусных исследований Университета Глазго. Соответствующие результаты исследования представлены в журнале Nature Microbiology.

Для изучения эволюционной истории SARS-CoV-2 использовались геномные данные о сарбековирусах — представителях подрода коронавирусов, вызывающих тяжёлый острый респираторный синдром, к которым относятся в том числе SARS-CoV и SARS-CoV-2.

В статье сообщается, что наиболее близким к SARS-CoV-2 оказался вирус летучей мыши RaTG13. Совпадения составляют 96 процентов генома, но есть и различия. Полученные авторами данные указывают на то, что линия, породившая SARS-CoV-2, могла циркулировать у летучих мышей в течение нескольких десятилетий. Сходный коронавирус Pangolin-2019 выявили также у панголинов из китайской провинции Гуандун, поэтому авторы рассматривали и этот вариант.

Результаты предполагают, что RaTG13 и SARS-CoV-2 имеют общую наследственную линию, генетически отличную на 95 процентов от родственных сарбековирусов летучих мышей, обнаруженных в 1948, 1969 и 1982 годах.

Тем не менее для однозначного заключения нужны дополнительные исследования, считают учёные. Они также подчеркивают необходимость создания систем наблюдения за вирусами в реальном времени. Это позволит вовремя обнаруживать новые патогены, вызывающие болезни человека, и классифицировать их.