Доллару предсказали падение из-за торговых войн США и Китая

«Уже идет торговая война, идет война технологий, идет геополитическая война и может начаться война капиталов — такова реальность», — сказал инвестор в интервью телеканалу Fox.

Действия США по отношению к Китаю, а также фискальная политика монетарных властей чреваты серьезными последствиями для доллара и американской экономики, считает основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио, пишет РБК.

«Идеологическая гражданская война» между Вашингтоном и Пекином в сочетании с «экономическим спадом и созданием денег из воздуха» создает большие проблемы для США, считает Далио, серьезно опасаясь за стабильность доллара.

«Если США законодательно запретят инвестировать в Китай или даже приостановят платежи по госдолгу США, которым владеет Китай — что реально может произойти, — это может иметь большие негативные последствия для курса доллара», — отметил Далио.

США стали «злейшим врагом самим себе», считает инвестор. Невозможно бесконечно наращивать дефицит, занимать деньги или их печатать вместо того, чтобы поддерживать производительность экономики, уверен инвестор.